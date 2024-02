Calendario sport invernali oggi | orari 15 febbraio | programma | tv | streaming

Paris ha poi proseguito: ' Quest'anno abbiamo però risentito delle tante gare cancellate, il calendario era complicato e il clima non aiuta. Qui in Norvegia almeno c'è l'inverno e speriamo che le

(Di giovedì 15 febbraio 2024)giovedì 15ci aspetta una ricca giornata di. Si aprono i Mondiali di speed skating a Calgary, mentre i Mondiali di biathlon offrono la staffetta single mixed a Nove Mesto. Spazio alle prove cronometrate delle discese libere valide per la Coppa del Mondo di sci alpino: donne a Crans Montana, uomini a Kvitfjell. Di seguito ilcompleto degli(giovedì 15), ildettagliato, tutti gli, il palinsesto tv e. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali della Rai e su quelli di Euro; propostasu Euro.it, Discovery+, ...

oggi , martedì 13 febbraio , una nuova giornata dedicata agli sport invernali tutta da vivere in compagnia di OA sport . Come è nostra abitudine, vi ... (oasport)

Mondiali di Beach Soccer, Italia al debutto contro gli Usa. Del Duca:«Vogliamo vincerle tutte» La partita sarà possibile seguirla in diretta, dalle 12,30, su Rai Sport. Alla vigilia del match ha parlato ... mentre la finale è in programma il giorno dopo. Questo, infine, il calendario azzurro: ...

Rugby, i convocati dell'Italrugby per Francia-Italia Roma, 14 feb. (askanews) - Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno - in calendario a partire ...

Misano World Circuit apre la stagione, obiettivo 800 mila spettatori Il tradizionale appuntamento con la presentazione del team SIC58 Squadra Corse a Misano World Circuit è anche l’occasione per introdurre la stagione sportiva di Misano World Circuit, intitolato a Marc ...