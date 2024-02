Calendario Mondiali tuffi grandi altezze 2024 oggi | orari 15 febbraio | programma | tv | streaming | italiani in gara

GIORNO PER GIORNO CALENDARIO COMPLETO DEI MONDIALI NUOTO, 200m misti maschili 200m farfalla femminili 4 100 mista 9.00 Tuffi

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Dopo le medaglie assegnate per lafemminile,si assegnano quelle per lamaschile dai 27 aididallea Doha. Ci saranno, infatti, il round 3 e 4, con presenti anche due azzurri, Andrea Barnabà e Davide Baraldi, che andranno a caccia di un piazzamento in Top-10. Attualmente Barnabà è undicesimo, mentre Baralid è dodicesimo, con le prime dieci posizioni che non sono distanti soprattutto per Barnabà, che è staccato di soli quattro punti dal decimo posto. Il favorito assoluto per la medaglia d’oro è il francese Gary Hunt, che ha dominato nei primi due round, accumulando un vantaggio di ben diciannove punti sul britannico Aidan Heslop e di quasi venticinque sul rumeno Catalini-Petru Preda. La terza giornata dei ...