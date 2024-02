TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO MONDIALI, COME VEDERLI IN TV: LA PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA Mondiali Doha

Calendario Mondiali Doha 2024 oggi: orari 15 febbraio, programma, tv, streaming, azzurri in gara (Di giovedì 15 febbraio 2024) I Mondiali 2024 degli sport acquatici proseguiranno a Doha (Qatar), oggi, giovedì 15 febbraio: nella quattordicesima giornata spazio a pallanuoto maschile, tuffi dalle grandi altezze maschili e nuoto. Verranno assegnati altri sei titoli: verranno distribuite le medaglie nel nuoto, con 200m farfalla femminili, 100m stile libero maschili, 50m dorso femminili, 200m misti maschili e staffetta 4x200m stile libero femminile, e nei tuffi dalle grandi altezze, con le ultime rotazioni della gara maschile. LA DIRETTA LIVE DEI Mondiali DI NUOTO ALLE 7.30 E ALLE 17.00 Saranno in gara il Settebello, che affronterà la Spagna nelle semifinali della pallanuoto maschile, Davide Baraldi ed Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze maschili, e, nel nuoto, Chiara

