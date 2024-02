Calendario Mondiali biathlon 2024 oggi in tv | orario single mixed relay | startlist | programma in chiaro

I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi della prima giornata delle semifinali e finali dei Mondiali 2024 Alle 14:30 , il biathlon entra in scena con i Mondiali di Nove

(Di giovedì 15 febbraio 2024), giovedì 15 febbraio, idia Nove Mesto (Repubblica Ceca) prevedono la disputa della, la staffetta mista a coppie. Un format da sempre ricco di emozioni, in cui l’Italia spera di recitare un ruolo da protagonista. Al via tra le fila azzurre ci saranno Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel. LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA A COPPIE DEIDIALLE 18.00 La sappadina è in grande forma e i risultati ottenuti in questa rassegna iridata sono assai confortanti. Lisa, infatti, ha messo in bacheca l’argento nell’inseguimento e nella 15km Individuale si è portata a casa il primo oro della carriera a livello di prova non a squadre. Di conseguenza, la sua condizione dovrebbe consentirle di ...