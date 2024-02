Giorgetti? Non so, si può anche perdere il Mef". C'è chi lo di controllo di Cassa depositi e prestiti fosse un grillino e non uno Ad esempio, almeno per ora, Carlo Calenda, che ha il suo "dialogo

Calenda: “Non si può parlare di Europa solo quando si avvicinano le elezioni” (Di giovedì 15 febbraio 2024) ROMA – “Oggi sul sito del Corriere della Sera un sondaggio mi riconosce come il leader più europeista. Non si può parlare di Europa solo quando si avvicinano le elezioni: in un momento in cui la situazione geopolitica internazionale è così fragile, abbiamo bisogno di un’Ue più forte e più unita. Chiunque crede in questi valori può identificarsi nel nostro progetto e questo risultato ne è la dimostrazione. Non abbiamo bisogno di politici che prendono voti urlando di voler uscire dall’Euro e poi cambiano idea nel momento in cui vanno al governo. Avanti!”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader di Azione, Carlo Calenda. L'articolo L'Opinionista. Leggi tutta la notizia su lopinionista (Di giovedì 15 febbraio 2024) ROMA – “Oggi sul sito del Corriere della Sera un sondaggio mi riconosce come il leader più europeista. Non si puòdisile: in un momento in cui la situazione geopolitica internazionale è così fragile, abbiamo bisogno di un’Ue più forte e più unita. Chiunque crede in questi valori può identificarsi nel nostro progetto e questo risultato ne è la dimostrazione. Non abbiamo bisogno di politici che prendono voti urlando di voler uscire dall’Euro e poi cambiano idea nel momento in cui vanno al governo. Avanti!”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader di Azione, Carlo. L'articolo L'Opinionista.

