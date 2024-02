Calderone | ' penso ad estensione Adi a orfani femminicidio

"Con l'assegno di inclusione abbiamo individuato una serie di misure di sostegno per le famiglie in condizione di fragilità.

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) "Con l'assegno di inclusione abbiamo individuato una serie di misure di sostegno per le famiglie in condizione di fragilità. Rispetto alla prima versione del decreto abbiamo inserito nella norma un'altra serie di casistiche legate alla volontà di ricerca di ampliamento delle situazioni, guardando alle fragilità. Credo sia importante che, con l'Adi, vengano messe a protezione le donne vittime di violenza. Sto pensando di estendere questa misura di inclusione anche aglidi". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina, intervenendo al Welfare & HR Summit 2024 del Sole 24 Ore. "Questa è una delle cose su cui sto lavorando. Credo sia un modo per dare una dimostrazione di attenzione alle necessità", ha aggiunto