Calciomercato Milan – Ouédraogo si allontana? La situazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Assan, talentuoso centrocampista dello Schalke 04, è uno dei nomi accostati alin termini didel. Secondo quanto riportato da Sport Bild, il classe 2006 in estate si unirà al Lipsia, dopo che il Bayern...

Il Calciomercato del Milan potrebbe essere molto importante. Pronto il colpo in attacco? I rossoneri potrebbero prendere questa punta (pianetamilan)

Il Calciomercato del Milan potrebbe essere molto importante in estate. contatti positivi per Ouédraogo , ma spunta un altro club di Serie A (pianetamilan)

Joshua Zirkzee, attaccante classe 2001 del Bologna, è uno dei profili seguiti dal Milan in chiave mercato. Moretto chiarisce la situazione (pianetamilan)

In vista del prossimo Calciomercato estivo il capo dell’area sportiva del Milan Geoffrey Moncada prepara il colpo Zirkzee : i dettagli Olivier Giroud ... (dailymilan)

Calciomercato Milan , che ne sarà del futuro di Olivier Giroud? Giorgio Furlani , ad dei rossoneri, ha annuncia to che sono stati fatti passi ... (dailymilan)

Furlani: “Giroud Se vuole restare al Milan, la porta è aperta. Maignan ha altri 2 anni e mezzo di contratto” Qual è la posizione del Milan sulla Serie A a 20 squadre “In Italia il calcio non viene trattato come un’industria, quindi non riusciamo ad essere competitivi a livello europeo. Abbiamo perso la ...

Milan, Furlani: "Il calcio italiano non riesce ad essere competitivo a livello europeo" Continuano ad arrivare novità in merito al futuro degli allenatori. Mesi caldi per tanti tecnici pronti a rivoluzionare il mondo delle panchine Il futuro di Stefano… Leggi ...

Milan – Rennes: Loftus-Cheek porta avanti il Diavolo, ecco le immagini del gol! – VIDEO Il Milan sblocca la gara di San Siro contro il Rennes. Al 32’ cross perfetto dalla destra di Florenzi, Loftus-Cheek si inserisce sul primo palo e di testa batte Mandanda. Quinto gol in carriera in ...