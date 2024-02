in uno sceneggiatore, ed infine, last but not least, in un fedele, maniacale tifoso del suo Milan, ma forse solo per limiti di età, ed ovviamente con la speranza di essere prontamente smentito, ne

Calciomercato Milan, la speranza di Giorgio Furlani su Maignan (Di giovedì 15 febbraio 2024) Calciomercato Milan, ecco la speranza dell'ad rossonero Giorgio Furlani sul futuro del portiere Mike Maignan Prima dell'inizio della gara contro il Rennes, valida per l'andata dei playoff di Europa League, Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport rispondendo a diverse domande. Tra queste anche una inerente a Mike Maignan. Il portiere rossonero ha ancora due anni e mezzo di contratto ed è stato sempre un punto di riferimento importante nella retroguardia del Milan. Ultimamente alcuni suoi interventi non irreprensibili sono finite nel mirino della critica. Il valore dell'ex Lille non si discute nemmeno e un periodo non brillantissimo può anche starci.

