Calciomercato Milan – Buongiorno | in estate sarà cessione | il punto

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Secondo quanto riportato da Tmw, Alessandro, difensore e obiettivo di mercato del, lascerà il Torino in

L’attaccante del Milan Rafael Leao potrebbe diventare il colpo del Barcellona per combattere il Real Madrid di Ancelotti Rafael Leao potrebbe ... (dailymilan)

Nella prossima sessione di Calciomercato gli acquisti del Milan dipenderanno - molto - da chi siederà in panchina. Ecco le ultime news (pianetamilan)

Calciomercato Milan , il Brentford sarebbe pronto ad affondare il colpo su un obiettivo rossonero per l’attacco. Si tratta di Jonathan David Grandi ... (dailymilan)

Lazio-Bayern Monaco 1-0, pagelle: sorpresa Isaksen, Upamecano disastroso. Immobile glaciale, bravo Guendouzi CHAMPIONS LEAGUE - I promossi e i bocciati della sfida disputata allo stadio Olimpico, valida per l'andata degli ottavi di finale.

Assist di Kane alla Roma: la clausola non basta Harry Kane (Ansafoto) – Asromalive.it In questo senso, molteplici piste sono state già state sondate in casa Roma e, una di queste, sembrerebbe essersi ulteriormente liberata a causa di un recente ...

Calcio femminile: Fiorentina, Milan e Juventus vincono nel turno infrasettimanale di Serie a Non sbaglia nessuna squadra del gruppo di testa nel turno infrasettimanale della Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Dopo la brillante vittoria della Roma, che ha aperto la penultima giornata di Re ...