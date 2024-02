Calciomercato Juve | offerto lo scambio Samardzic-Miretti

avendo giocato nell'Inter del triplete ed avendo segnato alla Juve quella che credo sia stata l'sia stato il regista più lento della storia della nazionale italiana nella quale ha sempre offerto

(Di giovedì 15 febbraio 2024), proposto all’Udinese uno: alla Vecchia Signora, mentre ai friulaniStando a quanto riferito da Tuttosport, laè al lavoro con l’Udinese per portare Lazara Torino al termine della stagione. Il serbo, anche lunedì allo Stadium, ha convinto tutti della bontà del suo acquisto e ora Giuntoli studia il piano migliore. Possibile l’inserimento nella trattativa del cartellino di Fabio, che sarebbe utile ad abbassare la richiesta di 25 milioni di euro da parte del club friulano. Il giovane italiano non è un intoccabile e cambiare aria potrebbe aiutarlo a ritrovare le prestazioni migliori.

Il centrocampista del Real Madrid Kroos arriverà alla Juve ? Ecco le ultime di Calciomercato su questo colpo bianconero Kroos per la sessione di ...

Paris Brunner , attaccante del Borussia Dortmund, accostato a Milan e Juventus per il prossimo Calciomercato estivo. Si muove il papà!

Calciomercato , l'ex difensore della Juve ntus e attualmente al Bayern Monaco è pronto ad approdare in Premier League. La situazione Secondo quanto ...

TMW - Lookman torna dalla Nigeria con una distorsione alla caviglia, salta il Sassuolo Ademola Lookman ha svolto terapie nel corso dell'allenamento odierno dell'Atalanta, in programma questa mattina al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Il giocatore è rientrato ieri sera dopo il se ...

Due colpi con l’addio di Chiesa e uno tra Kroos e Jorginho: Giuntoli ribalta la Juve Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.it L’obiettivo minimo stagionale ... quale sarà il futuro di Chiesa per programmare le operazioni in entrata, con la Juve che guarda il casa Lazio per ...

Juve Stabia, solo 0-0 col Brindisi. Avellino beffato, Taranto e Latina di misura Frena la capolista contro l'ultima in classifica. La Juve Stabia non va sorprendentemente oltre lo 0-0 contro il Brindisi. Al "Menti" gialloblù vicini al gol con Adorante e soci in un paio di occasion ...