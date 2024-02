Calcio Uisp a 7 | bomber Mitta si scatena e segna 11 gol | La Gira in paradiso

partecipando al campionato di calcio a 5 femminile organizzato di calcio a 5 femminile organizzato dall'unione di CSI - UISP - PGS, il capitano e bomber della squadra Roberta Tavella che con la

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La Spezia, 15 febbraio 2024 – Lorenzoda alte platee trascina La/Of Chelli al successondo la bellezza di 11 gol (sui 12 che servono per battere il Pellegrini gomme). E così porta ad 1 solo punto la sua squadra dalla leader Locanda Alinò, che in questo terzo turno di ritorno del Girone 1 nel campionato calcistico a 7 della Legadella Spezia e della Valdimagra. Anche Avosa ne approfitta e così il divario tra le prime tre e le altre è aumentato. Scatto in avanti della leader Realchiappa Progetto Appalti, che affossa il Moto Masini, sempre seguito dal Real Dlf Pizzeria Chiara ad 1 punto, nel Girone 2. Due vittorie roboanti in trasferta per la prima (Sarzanello) e seconda (Ccr Muggiano/Of Chelli) del Girone 3, mentre il Monti, che riposa, finisce in terza posizione. Rallenta il Deportivo La ...