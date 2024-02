Calcio 2023 - 2024 Serie C Girone C Tabellino partita Juve Stabia - Non si sblocca la sfida dello stadio Menti di Castellammare, per

Calcio Serie D. La sfida nella sfida dentro Carpi-Sant’Angelo:. Saporetti contro Gobbi per il trono dei bomber (Di giovedì 15 febbraio 2024) Avrebbero potuto formare la coppia d’attacco del Carpi, probabilmente con esiti micidiali, anche se non esiste la controprova sul campo. L’unica certezza è che domenica al ’Cabassi’ Simone Saporetti e Francesco Gobbi (in foto contrastato da Calanca) saranno avversari in Carpi-Sant’Angelo, sfida che mette di fronte i due capocannonieri del girone ’D’. Sono 13 fin qui (oppure 14 col gol di Prato che alcuni siti danno a lui e non a Forapani) le reti segnate dal bomber biancorosso, 11 quella della punta dei lombardi. Il numero 10 Carpigiano le ha segnate in 19 gare giocate aggiungendo 6 assist, quello rossonero in 22 partite (con 3 assist). In estate Gobbi, già cercato dal Carpi nel ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Avrebbero potuto formare la coppia d’attacco del, probabilmente con esiti micidiali, anche se non esiste laprova sul campo. L’unica certezza è che domenica al ’Cabassi’ Simonee Francesco(in foto contrastato da Calanca) saranno avversari inche mette di fronte i due capocannonieri del girone ’D’. Sono 13 fin qui (oppure 14 col gol di Prato che alcuni siti danno a lui e non a Forapani) le reti segnate dalbiancorosso, 11 quella della punta dei lombardi. Il numero 10giano le ha segnate in 19 gare giocate aggiungendo 6 assist, quello rossonero in 22 partite (con 3 assist). In estate, già cercato dalnel ...

