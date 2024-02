Calcio Serie C L’Ancona pareggia al “Benelli” con la Vis | crisi Recanatese

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Buon punto dei dorici nel derby di Pesaro. Fermana battuta di misura dal Perugia al “Curi”. Crolla infine la, che esonera il tecnico Giovanni Pagliari 14 febbraio 2024 –era impegnata oggi nell’attesissimo derby di Pesaro con la Vis, per dare continuità alla vittoria scacciacon l’Olbia. In una gara spettacolare, che ha visto ben 4 reti, i dorici sono riusciti a portare a casa un punto prezioso dal “”, in rimonta, dopo essere passata per prima in vantaggio. Biancorossi più intraprendenti, che passano al 24’ col bomber Paolucci, bravo a battere l’incolpevole Neri. La Vis reagisce e trova il pareggio nella ripresa con Pucciarelli al 52’, ribaltando la gara dopo pochi minuti, al 59’, con Zagnoni, che porta in vantaggio i suoi sugli sviluppi di und’angolo battuto da ...