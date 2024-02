Per la terza stagione consecutiva Feyenoord e Roma si sono sfidate, questa volta nei playoff di Europa League . In archivio la prima panchina in una competizione europea per Daniele De Rossi , che ha riscatto con un pareggio in rimonta il ko in campionato contro l' Inter. L' 1 - 1

**Calcio: playoff Europa League, Milan-Rennes 3-0 nel match d'andata** (Di giovedì 15 febbraio 2024) Milano, 15 feb. - (Adnkronos) - Il Milan sconfigge 3-0 il Rennes nel match d'andata del playoff di Europa League, disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. A segno Loftus-Cheek con una doppietta al 32' e al 47' e Leao al 53'. Il ritorno si giocherà tra una settimana in Francia. Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024)o, 15 feb. - (Adnkronos) - Ilsconfigge 3-0 ilneld'andata deldi, disputato allo stadio 'Meazza' dio. A segno Loftus-Cheek con una doppietta al 32' e al 47' e Leao al 53'. Il ritorno si giocherà tra una settimana in Francia.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza