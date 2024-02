Calcio | playoff Europa League | Milan-Rennes 3-0 nel match d’andata**

Dal calcio d'angolo, Kjaer di testa gira in porta, Mandanda Leggi anche Feyenoord - Roma 1 - 1 in andata playoff Europa League

Calcio: Europa League, doppio Loftus-Cheek e Leao, il Milan cala il tris contro il Rennes: Milano, 15 feb. - (Adnkronos) - Tutto facile per il Milan a San Siro contro il Rennes nell'andata del playoff di Europa League. I rossoneri si impongono 3-0, un punteggio che mette al sicuro i ragazzi ...

Feyenoord-Roma, De Rossi: “Subiti tanti gol come oggi, ma felice della prestazione. Su Lukaku…”: La Roma pareggia per 1-1 in casa del Feyenoord nell’andata della sfida playoff di Europa League ... Ha fatto la prestazione sempre, calcia tanto in porta. Lui è nato facendo gol, non c’è da stupirsi.

PAGELLE E TABELLINO MILAN-RENNES 3-0 | Loftus-Cheek cecchino, Leao sale in cattedra: Pagelle e tabellino di Milan-Rennes, match valevole per l'andata dei playoff di Europa League, in programma a San Siro ...