Calcio | playoff Europa League | Feyenoord-Roma 1-1 nel match d' andata**

il Questore Giuseppe Petronzi ha predisposto che i tifosi francesi del Rennes venissero scortati dagli agenti fino allo stadio Meazza, dove staserà il Milan giocherà i playoff di Europa League

EUROPA LEAGUE - Feyenoord-Roma 1-1: Lukaku risponde a Paixao Prezioso pareggio per 1-1 della Roma a Rotterdam contro il Feyenoord nell'andata dei playoff di Europa League: tra una settimana all'Olimpico il decisivo match di ritorno. La squadra giallorossa gioca ...

Europa League, alle 18.45 Feyenoord-Roma: la sfida infinita Terzo incontro nelle ultime tre stagioni tra Roma e Feyenoord in Europa. I giallorossi di Daniele De Rossi scendono in campo allo stadio “De Kuip”, di Rotterdam, in un match valido per l'andata dei pl ...

Betis-Dinamo Zagabria, le formazioni ufficiali: Rodri e Willian José contro Petkovic Betis e Dinamo Zagabria si affrontano all`Estadio Benito Villamarin di Siviglia (calcio d`inizio alle 21) nell`andata dei playoff di UEFA Europa Conference League. I bi.