Calcio | playoff Europa League | Feyenoord-Roma 1-1 nel match d’andata**

Gli episodi non aiutano lo Young Boys, sconfitto dallo Sporting Playoff di Europa League, gli elvetici vanno sotto di due gol per un'autorete e un rigore, tornano in partita con Ugrinic, ma alla fine soccombono per 1-3 ...

MALAGÒ, Euro 2032 la chiave per sistemare gli stadi (ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Gli Europei di calcio del 2032 sono il passe-partout, la chiave, per sistemare la generazione degli impianti calcistici italiani". Lo ha detto ...

EUROPA LEAGUE - Feyenoord-Roma 1-1: Lukaku risponde a Paixao Prezioso pareggio per 1-1 della Roma a Rotterdam contro il Feyenoord nell'andata dei playoff di Europa League: tra una settimana all'Olimpico il decisivo match di ritorno. La squadra giallorossa gioca ...