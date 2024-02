Calcio | Nazionale donne Test con Irlanda e Inghilterra | 32 convocate

e di numerosi progetti che coinvolgono uomini e donne di ogni età A Roma la presentazione nazionale dei valori e del programma: più al Galata Museo del Mare ' Raccontami come era il calcio - Un

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il 23 la sfida con le irlandesi al Viola Park, il 27 in Spagna il match con le inglesi ROMA - Archiviata la prima edizione della Nations League, che ha regalato alle azzurre la permanenza nell'elite deleuropeo, lafemminile è pronta a tornare in campo per le amichevoli con