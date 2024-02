Arrivo in ritardo a Napoli per Victor Osimhen . L'attaccante nigeriano, reduce dalla delusione per la finale di Coppa d'Africa persa domenica contro la Costa d'Avorio, era atteso a Capodichino questa mattina, ma ha perso

Calcio: Napoli. Slitta il rientro di Osimhen,contro il Genoa non ci sarà (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il nigeriano bloccato in Turchia, arriverà nel tardo pomeriggio Napoli - Walter Mazzarri aveva spostato la seduta di allenamento nel pomeriggio per aspettare Victor Osimhen. Purtroppo, però, per colpa di un ritardo del volo che da Lagos lo portava ad Istanbul ha perso la coincidenza mattutina per Na Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il nigeriano bloccato in Turchia, arriverà nel tardo pomeriggio- Walter Mazzarri aveva spostato la seduta di allenamento nel pomeriggio per aspettare Victor. Purtroppo, però, per colpa di un ritardo del volo che da Lagos lo portava ad Istanbul ha perso la coincidenza mattutina per Na

