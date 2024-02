Calcio | Milan-Rennes 3-0 | rossoneri a un passo dagli ottavi

Al 24' arriva la prima occasione per il Rennes. Kalimuendo a Con una bella combinazione sulla destra, il Milan libera al cross Dal calcio d'angolo, Kjaer di testa gira in porta, Mandanda respinge

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (askanews) – Ilannienta ile mette una seria ipoteca sul passaggio aglidi Europa League. Decidono una doppietta di Loftus-Cheek ed una rete di Leao. Retour match giovedì prossimo, 22 febbraio, alle ore 18.45 in Francia.aggressivi fin dalle prime battute, alla ricerca del gol. Al 7? Florenzi da destra sventaglia pescando Leao, che in corsa stoppa di petto e poi conclude: traversa. Poco dopo Loftus-Cheek sfonda a destra e mette al centro, ma Musah non inquadra la porta con la deviazione. Ilspaventa Maignan solo alla mezz’ora con una conclusione piazzata di Bourigeaud, di poco fuori, ma 3? dopo ilpassa. Florenzi, tra i più attivi, crossa alla perfezione da destra, Loftus-Cheek a centroarea non deve nemmeno staccare ma solo ...