ecco come funziona con le squalifiche tra andata e ritorno. Inizia la fase a eliminazione diretta entrerà in diffida in vista del ritorno.

Calcio, le squalifiche del Giudice sportivo. Rissa in campo, stangate. Sant’Arcangelo e Passignano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Fra le squalifiche dei campionati dilettantistici umbri del fine settimana spicca, in Prima categoria, la sconfitta a tavolino per le società di Sant’Arcangelo e Passignano per una Rissa scoppiata nel finale di partita. "Premesso che al 35’ del secondo tempo, si scaldavano gli animi fra i tesserati di entrambe le squadre e che subito dopo nasceva una colluttazione fra il numero 9 del Passignano, Alberto D’Onofrio e il numero 5 del Sant’Arcangelo, Manuel Cecchini Manuel i quali si colpivamo reciprocamente con dei pugni. Detta colluttazione originava una violenta mischia che vedeva coinvolti numerosi tesserati di entrambe le squadre. Constatata l’impossibilità di ripristinare la calma fra le parti e non sussistendo più le condizioni per portare al termine la partita, il direttore di gara ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Fra ledei campionati dilettantistici umbri del fine settimana spicca, in Prima categoria, la sconfitta a tavolino per le società diper unascoppiata nel finale di partita. "Premesso che al 35’ del secondo tempo, si scaldavano gli animi fra i tesserati di entrambe le squadre e che subito dopo nasceva una colluttazione fra il numero 9 del, Alberto D’Onofrio e il numero 5 del, Manuel Cecchini Manuel i quali si colpivamo reciprocamente con dei pugni. Detta colluttazione originava una violenta mischia che vedeva coinvolti numerosi tesserati di entrambe le squadre. Constatata l’impossibilità di ripristinare la calma fra le parti e non sussistendo più le condizioni per portare al termine la partita, il direttore di gara ...

