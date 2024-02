Calcio | Europa League | Feyenoord-Roma 1-0 dopo il primo tempo

il Questore Giuseppe Petronzi ha predisposto che i tifosi francesi del Rennes venissero scortati dagli agenti fino allo stadio Meazza, dove staserà il Milan giocherà i playoff di Europa League

I giallorossi sfideranno in Olanda il Feyenoord, i rossoneri attendono il Rennes NYON (SVIZZERA) - Designati gli arbitri per l'andata dei play-off ... (ilgiornaleditalia)

"Il Milan non l'ha mai vinta, questo è uno stimolo ancora più grande" MILANO - "Sono contento di come sta andando questo periodo, per me e per la ... (ilgiornaleditalia)

L’Uefa incorona il Napoli, 2023 anno record: ricavi aumentati di 120 milioni UEFA REPORT COSTI ROMA – L’Uefa ha pubblicato il The UEFA European Club Finance and Investment Landscape. Si tratta di un rapporto semestrale sull’aspetto economico-finanziario dei circa 700 club di p ...

Feyenoord-Roma 0-0: occasione per Lukaku che di testa non riesce ad angolare La Roma scende in campo in Olanda contro il Feyenoord per il primo match a eliminazione diretta di Europa League. La prima gara europea di De Rossi sulla panchina giallorossa.

LIVE! Feyenoord-Roma 0-0, Dybala e Lukaku non riposano: diretta aggiornamenti in tempo reale Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Feyenoord - Roma live su 15/02/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.