BYD presente al Salone Internazionale dell’Automobile

Contrariamente a tanti altri costruttori mondiali che hanno dato forfait, il peso massimo cinese BYD sar presente al Salone dell'Auto di Ginevra, che aprir i battenti il 26 febbraio. La casa

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos) – BYD saràaldi Ginevra 2024 con importante novità che vanno dall'anteprima europea di una vasta gamma di modelli, sub-brand e tecnologie NEV innovative. Per la prima volta in Europa, BYD presenta il BYD SEAL U DM-i, che introduce la tecnologia BYD Super DM (Dual Mode) in Europa, rappresentando un'evoluzione rivoluzionaria