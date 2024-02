Buon compleanno Matt Groening | Monica Cirinnà…

"Buon compleanno mia dolce Jenny Louise. Non so perché la chiamo Matthew Perry, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc. Pochi mesi fa il

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 15 febbraio 2024)Cirinnà, Claire Bloom, Gabriel Paletta, Cesare Geronzi, Florinda Bolkan, Franco Oppini, Carmelo Lo Monte, Lorenza Lei, Andrea Rigoni, Rolando Bianchi, Emanuele Scagliusi, Alessandro de Vitis… Oggi 15 febbraio compiono gli anni: Mario Vulpiani, direttore della fotografia; Claire Bloom, attrice; Cesare Geronzi, banchiere; Vittorio Chiarini, ex ciclista; Ambrogio Pelagalli, ex calciatore Milan, Atalanta, Roma, Taranto, allenatore, dirigente; Florinda Bolkan, attrice; Lamberto Nazzareno Gestri, politico; Lucia Rizzi, pedagogista, scrittrice; Domenico Starnone, scrittore, sceneggiatore; Antonio Andò, politico; Ezio Minigutti, ex calciatore; Ignazio Arcoleo, ex calciatore Palermo, Genoa, allenatore; Giuseppe Rossiello, politico; Gerardo Amato, attore; Enzo Scatragli, ...