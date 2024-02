Bulgari | la mostra Cabochon a Roma | tagliata per il successo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nello spazio espositivo Domvs nella storica boutique diin via Condotti a, sono esposti in esclusiva alcuni pezzi della collezione Heritage della celebre griffe di gioielli tra cui una collana e un anello appartenuti a Elizabeth Taylor: fil rouge il tagliodelle gemme a forma di cupola, tipico della maison

Addio a Marina Bulgari, la regina dei gioielli aveva 93 anni Si è spenta nella notte Marina Bulgari, nipote di Sotirios Bulgari, che fondò la celebre casa di moda nell'ormai lontano 1884 ...

Marina Bulgari, morta la regina dei gioielli e fondatrice del marchio Marina B: aveva 93 anni È morta Marina Bulgari all'età di 93 anni. Suo padre, Costantino Bulgari, era il primo figlio di Sotirios Bulgari, che nel 1884 fondò la famosa maison di moda attiva ...

La Gazzetta tra i marchi storici d'Italia: il nostro giornale in mostra al Ministero del Made in Italy A celebrare l'apertura della mostra - che continuerà fino al 6 aprile e alla quale hanno aderito 100 aziende, per un totale di 113 marchi - anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo ...