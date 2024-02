Buffon | sapete a quanto ammonta il suo patrimonio? Non crederete ai vostri occhi

Chiellini diventato capitano della Juventus nel 2018 dopo l'addio di Gianluigi Buffon. In Forse non sapete che Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini festeggiano la vittoria di EURO 2020 POOL/AFP

(Di giovedì 15 febbraio 2024)ildi Gianluigi? Nonmai ai, ma la cifra è davvero impressionante. (Ansa – Notizie.com)Gianluigiè stato un vero e proprio campione nel mondo del calcio e non solo. Il portiere, che ad oggi è considerato una vera e propria leggenda per la Juventus e non solo, è riuscito anche a coronare il sogno di ogni calciatore: vincere la Coppa del Mondo con la sua Nazionale, impresa riuscita nel 2006 e che ha fatto entrare tutti coloro che ne hanno preso parte nell’Olimpo del calcio.Dopo la sua lunghissima storia d’amore con la maglia dei bianconeri, infatti, il portierone bianconero ha fatto prima le fortune del Paris Saint-Germain e, infine, a Parma, dove di fatto ha chiuso ...