Bufera Mara Venier | Fiorello la difende e i colleghi stanno zitti Paura?

Rita Dalla Chiesa prende le difese di Mara Venier . Non si placa infatti la polemica dopo l'ultima puntata di Domenica In , con la conduttrice di Rai 1 finita nella bufera per aver letto e condiviso il comunicato pro - Israele dell'ad Rai

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Continua a farsi sentire il Festival di Sanremo 2024 a quasi una settimana dalla proclamazione di Angelina Mango vincitrice della 74esima edizione. A Viva Rai2!è tornato sulle polemiche del comunicato pro Israele letto dadurante lo speciale di Domenica In in diretta dal teatro Ariston. Lo showman ha commentato: "Far leggere quelle veline è stato un errore, ma adesso calmiamoci tutti, è successo ed è stato stigmatizzato abbondantemente. Adesso calma, perché quando entra in gioco la violenza non va più bene. Addirittura hanno dovuto assegnare la scorta all'ad Sergio, finisce che la daranno anche a me…". Nelle scorse ore, in una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, aveva spiegato di stare male e di soffrire molto "perchè mai in vita mia ho censurato ...