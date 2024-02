“Bridgerton 3” | ora è ufficiale | ecco quando esce la terza stagione su Netflix

dello streaming ha anche diffuso la nuova sinossi ufficiale : Da Da Shondaland e dalla nuova showrunner Jess Brownell , Bridgerton Tuttavia, ha deciso che è ora di trovare un marito,

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Abbiamo (finalmente) la data di uscita di3. Uno dei fenomeni dello streaming, titolo di punta di, sta per tonare. Vediamo da, quali anticipazioni abbiamo raccolto e i motivi di questa lunga attesa. Sono molti gli appassionati della serie in costume che fremono in attesa del terzo capitolo, e già da mesi. ( dopo il TRAILER DELLA)Leggi anche:, le nuove uscite di febbraio 2024. Grande attesa per “Ferrari” Perché tanto ritardo? Con oltre 950 milioni di ore visualizzate nel solo 2022, la serie è seconda solo a Stranger Things, merito dell’ambientazione e dei magnifici costumi e della scenografia. La serie era stata annunciata per la primavera 2023, poi per la fine dell’anno; ora ci siamo quasi. Perché un tale ritardo? Secondo ...