Brennero | Mit | governo scrive a commissione Ue su divieti Austria

affrontata anche la questione dei divieti unilaterali al Brennero per cui gli uffici del Mit hanno completato la documentazione. un tema di carattere europeo sta diventando un problema del Governo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Milano, 15 feb. (askanews) – “ci al, è partita la lettera delindirizzata al segretario generale dellaeuropea. La firma è del ministro Raffaele Fitto”. Lo conferma in una nota il Mit. È un passo voluto e promosso dal ministro Matteo Salvini, che in una nota commenta: “Come promesso, dalle parole ai fatti, per la prima volta nella storia italiana”. “L’Italia – sottolinea la nota del Mit – fa ricorso per la prima volta nella storia all’articolo 259 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per ottenere finalmente certezza del quadro giuridico a beneficio di tutti gli operatori ed i cittadini europei”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.