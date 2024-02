Brad Pitt va a vivere con Ines De Ramon | tra i due la cosa è sempre più seria

La loro storia d'amore va a gonfie vele, e Brad Pitt e Ines De Ramon hanno deciso di fare un grande passo: sono andati a vivere insieme . Lo riferisce People : la fidanzata, 34 anni, designer di gioielli, si è trasferita a casa dell'attore

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Chiunque nutrisse ancora qualche speranza di prendere il posto che fu di Angelina dovrà mettersi l’anima in pace.è, di nuovo, ufficialmente accasato. Pare che il divo di Hollywood e la fidanzataDeabbiano fatto il grande passo: vivono insieme, in un nido d’amore comprato da. E, tra i due, èquella più restia a prendere lasul serio.ha venduto la villa per stare conDeIl tabloid People rivela chee la nuova fidanzata 34enne sono andati aassieme. “È successo piuttosto di recente – ha rivelato una fonte molto vicina a De– Stanno andando molto bene e lei ...

Brad Pitt e la fidanzata Ines De Ramon sono andati a vivere insieme I due sono stati visti insieme, per la prima volta, nel novembre 2022, ma pare si frequentassero già da alcuni mesi. L’attore ha venduto la sua maxi tenuta per acquistare una casa più piccola ...

De'Longhi Italia sceglie Pilot Room per le attività influencer marketing e Pr Torna on air in tv, sul digital la campagna “Perfetto De’Longhi” con il suo brand ambassador Brad Pitt che e prende vita con nuove collaborazioni creative con creator italiani come Mattia Stanga, ...

Quentin Tarantino, Tom Cruise sarebbe in trattative per entrare nel cast di "The Movie Critic" Dopo l'annuncio di Brad Pitt nel cast, anche l'attore di Top Gun e Mission: Impossible potrebbe avere una parte nell'ultimo film del regista ...