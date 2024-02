Borse Ue in rialzo | a Milano corrono Prysmian e Stellantis

In moderato rialzo il gas , che viaggia sui 25 euro al maegawattora sulla piattaforma di Amsterdam. In lieve calo lo spread tra BTp e il bund tedesco, indicato a 150 punti base in avvio, dai 151

Mercati asiatici chiusi per il Capodanno lunare. L’S&P 500 ha chiuso la scorsa settimana per la prima volta al di sopra dei 5.000 punti, grazie a ... (ilsole24ore)

Il Giappone ha comunicato a sorpresa che la sua economia è entrata in recessione tecnica per il calo dei consumi interni. Mercati della Cina ... (ilsole24ore)

Stellantis in rialzo a Piazza Affari (+3%) dopo gli utili record per 18,6 miliardi Avvio in territorio positivo per i principali listini del Vecchio Continente, con gli investitori che attendono indicazioni sulle prossime mosse della Bce dall’intervento della presidente Lagarde ...

Borsa: Europa apre in rialzo dopo rimbalzo Ws e Tokyo, a Milano (+0,9%) brilla Prysmian Corre Stellantis, in coda Banco Bpm e Tim (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 feb - Apertura positiva per le Borse europee, in scia al ...