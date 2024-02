Borsa | Milano regina d' Europa su livelli di giugno 2008 +1 | 17%

E' Piazza Affari la regina d'Europa in chiusura di seduta. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,17% a 31.694 punti, tornando sui livelli del giugno del 2008, prima del fallimento di Lehman Brothers.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) E' Piazza Affari lad'in chiusura di seduta. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,17% a 31.694 punti, tornando suideldel, prima del fallimento di Lehman Brothers. Brillanti gli scambi, per oltre 2,9 miliardi di euro, in rialzo a 149,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento italiano in calo di 0,5 punti al 3,85% e quello tedesco in crescita di 2,3 punti al 2,35%. Hanno infiammato il listino milanese Stellantis (+5,74%), dopo i conti dell'intero esercizio, e Prysmian (+4,72%), che si è aggiudicata una commessa record da 5 miliardi in Germania. Sugli scudi anche Moncler (+3,55%), che diffonde i conti a fine mese, fiacca invece Cucinelli (-0,1%). Prese di beneficio su Interpump (-3,83%) all'indomani del rally dovuto proprio ai conti, ...