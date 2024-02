Borsa | Milano positiva | volano Stellantis e Prysmian

ha registrato ricavi superiori alle stime e una guidance positiva,europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa video con i dati fondamentali della giornata della Borsa di Milano,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ladi(+0,7%) prosegue, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari(+4%), dopo i conti record del 2023, e(+4,4%), dopo l'acquisizione di tre contratti per complessivi 5 miliardi di euro. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 149 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,8%. Acquisti per il settore del lusso con Moncler che guadagna il 3% e Cucinelli l'1,8%. In luce Diasorin (+2,1%), Campari (+1,6%) e Stm (+1,5%). Procedono in ordine sparso le banche. In rialzo Mps (+1%) e Bper (+0,3%) mentre sono negative Banco Bpm (-0,7%), con l'uscita della Fondazione Crt, e Unicredit (-0,2%). Poco mossa Intesa (-0,04%). Scattano le prese di profitto per Interpump (-1,1%), dopo la performance brillante della vigilia con i ...

La Borsa di Milano (+0,63%) chiude in rialzo , in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari vola Leonardo (+6%), con l'intero settore del ... (quotidiano)

Borsa: l'Asia chiude in rialzo e guarda alle trimestrali (ANSA) - MILANO, 15 FEB - Le Borse asiatiche, orfane dei listini cinesi per il capodanno lunare, concludono la seduta in rialzo. L'attenzione degli investitori si concentra sui risultati delle ...

Borsa: Europa apre in rialzo dopo rimbalzo Ws e Tokyo, a Milano (+0,9%) brilla Prysmian Corre Stellantis, in coda Banco Bpm e Tim (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 feb - Apertura positiva per le Borse europee, in scia al ...

Stellantis accelera in Borsa e sale del 4% dopo i conti Stellantis accelera in Borsa dopo i conti record del 2023 chiusi con un utile netto in crescita dell'11% a 18,6 miliardi di euro e i ricavi a 189,5 miliardi (+6%). A Piazza Affari il titolo sale del 4 ...