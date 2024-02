Borsa | Milano in allungo +1 | 15% | sprint Stellantis e Prysmian

protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,95%, rispetto a +1,98% del principale indice della Borsa di Milano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Piazza Affari allunga il passo nell'ultima mezz'ora con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,15% a 31.685 punti, sui livelli del giugno del 2008. In rialzo a 149,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento italiano in calo di 2,4 punti al 3,82% e quello tedesco di 0,5 punti al 2,3%. Infiammano il listino(+5,38%), dopo i conti,(+4,56%), che si è aggiudicata una commessa record da 5 miliardi in Germania e Moncler (+3,12%), più cauta invece Cucinelli (+0,3%), prese di beneficio su Interpump (-3,43%) all'indomani del rally a seguito dei conti. Brillanti A2a (+2,2%) e Campari (+2,1%), spinta dai conti di Pernod (+2,7% a Parigi). In rialzo Saipem (+1,34%), cauta Eni (+0,15%), in ordine sparso le banche. Cedono Banco Bpm (-2,64%), dopo l''uscita dal capitale della Fondazione Crt, socia di Unicredit ...