Borsa | Milano +1% con Prysmian e Stellantis | giù le banche

Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo il comparto media ( - 1,30%). Sostanzialmente stabile l' Euro / Dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ladiaccelera e brilla in Europa con il Ftse Mib che guadagna l'1% a 31.641 punti, portandosi ai massimi da giugno 2008. Nel listino principale volano(+5,5%), dopo tre contratti per 5 miliardi, e(+5,3%), con i conti record del 2023. Nel Vecchio continente sono in rialzo anche Parigi (+0,9%) e Francoforte (+0,7%). Poco mosse Londra (+0,06%), con i dati del Pil che segnala il Regno Unito in recessione, e Madrid (+0,01%). in lieve calo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 150 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,8%. A Piazza Affari performance negativa per le. In rosso Banco Bpm (-2,5%), dopo l'uscita della fondazione Crt, Bper (-2,4%), Mps (-1,9%), Unicredit (-0,6%), dopo le indiscrezioni del Sole 24 Ore secondo ...

