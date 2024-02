Le Borse asiatiche, orfane dei listini cinesi per il capodanno lunare, concludono la seduta in rialzo. L'attenzione degli investitori si concentra sui risultati delle trimestrali, elemento utile per

Borsa: l'Asia chiude in rialzo e guarda alle trimestrali (Di giovedì 15 febbraio 2024) Le Borse Asiatiche, orfane dei listini cinesi per il capodanno lunare, concludono la seduta in rialzo. L'attenzione degli investitori si concentra sui risultati delle trimestrali, elemento utile per testare l'andamento dell'economia globale. Sotto i riflettori le prossime decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria, alla luce anche dei dati del Pil giapponese. Sale Tokyo (+1,21%), ai massimi in 34 anni. Sul mercato valutario lo yen è stabile al cambio col dollaro a 150,10 e sull'euro a 161,10. A contrattazioni ancora in corso positiva anche Hong Kong (+0,47%). Deboli Seul (-0,2%) e Mumbai (-0,01%). Sul fronte macroeconomico in arrivo le stime economiche della Commissione Ue. Dal Regno Unito la produzione industriale e il Pil del quarto trimestre. Dalla Spagna l'inflazione in seconda lettura di gennaio e dall'Italia la ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Le Borsetiche, orfane dei listini cinesi per il capodanno lunare, concludono la seduta in. L'attenzione degli investitori si concentra sui risultati delle, elemento utile per testare l'andamento dell'economia globale. Sotto i riflettori le prossime decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria, alla luce anche dei dati del Pil giapponese. Sale Tokyo (+1,21%), ai massimi in 34 anni. Sul mercato valutario lo yen è stabile al cambio col dollaro a 150,10 e sull'euro a 161,10. A contrattazioni ancora in corso positiva anche Hong Kong (+0,47%). Deboli Seul (-0,2%) e Mumbai (-0,01%). Sul fronte macroeconomico in arrivo le stime economiche della Commissione Ue. Dal Regno Unito la produzione industriale e il Pil del quarto trimestre. Dalla Spagna l'inflazione in seconda lettura di gennaio e dall'Italia la ...

