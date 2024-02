La borsa di Milano arriva positiva alla chiusura: con il Ftse Mib in rialzo dell'1,17% maglia rosa in Europa. Questo nonostante oggi siano arrivate revisioni al ribasso per l'economia europea nel 2024 e

Borsa: Europa positiva in chiusura, Parigi +0,86%, Londra +0,38% (Di giovedì 15 febbraio 2024) chiusura di seduta positiva per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,86% a 7.743 punti, Londra lo 0,38% a 7.597 punti, Francoforte lo 0,6% a 17.046 punti e Madrid lo 0,08% a 9.924 punti.

