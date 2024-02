Borsa | Europa più forte | Wall Street contrastata | Milano +1 | 1%

Accelerano le principali borse europee con gli indici Usa contrastati (Dow Jones +0,42% e Nasdaq - 0,38%) e dopo la cautela della presidente della Bce Christine Lagarde in tema di taglio dei tassi.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Accelerano le principali borse europee con gli indici Usa contrastati (Dow Jones +0,42% e Nasdaq -0,38%) e dopo la cautela della presidente della Bce Christine Lagarde in tema di taglio dei tassi.guadagna l'1,1%, Parigi lo 0,9%, Francolo 0,56% e Londra lo 0,44, fiacca invece Madrid (-0,1%). In rialzo a 149 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,7 punti al 3,79% e quello tedesco di 2,5 punti al 2,3%. Preoccupano il nuovo rallentamento del Pil del Regno Unito, ormai in recessione tecnica, l'inatteso incremento delle richieste continue di sussidi Usa e il calo oltre le stime delle vendite al dettaglio in gennaio (-0,8%). Debole il dollaro a 0,92 euro e 0,79 sterline, in lieve rialzo il greggio (Wti +0,31% a 76,88 dollari al barile), mentre corre il gas naturale (+1,92% a 25,33 ...