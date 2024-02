Bonus libri scolastici | contributo statale per poco più del 10% degli studenti Testi gratuiti solo in Trentino e Valle d’Aosta Report Cittadinanzattiva

A fronte di una spesa media per i libri scolastici che si aggira sui 500 euro l'anno e che supera i 680 euro per chi frequenta il primo anno di liceo, quando oltre ai libri di testo vanno acquistati anche i dizionari, appena 14

(Di giovedì 15 febbraio 2024) In un contesto scolastico dove la spesa media annuale per isi posiziona intorno ai 500 euro, salendo a oltre 680 euro per glial primo anno di liceo, la questione del "" assume un'importanza cruciale. Tuttavia,14su 100 hanno beneficiato di questa agevolazione nell'anno scolastico in corso, secondo un'analisi condotta dalla Scuola diin collaborazione con il Quotidiano del Sud. L'articolo .

Bonus libri scolastici,contributo statale per 14 studenti su 100 A fronte di una spesa media per i libri scolastici che si aggira sui 500 euro l'anno e che supera i 680 euro per chi frequenta il primo anno di liceo, quando oltre ai libri di testo vanno acquistati a ...

Bonus genitori separati o divorziati: vale anche senza matrimonio Per questo motivo il governo ha deciso di andare incontro alle esigenze di coloro che sono economicamente più in difficoltà, mettendo in campo diverse misure come il bonus genitori separati o ...

Bonus genitori separati/divorziati (fino a 800 euro): come richiederlo entro il 31 marzo Dallo scorso 12 febbraio e fino al 31 marzo 2024 è possibile inviare domanda di Bonus genitori separati/divorziati e/o non conviventi. Ecco come ...