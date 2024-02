Bonus genitori separati e divorziati 2024 fino a 800 euro | ecco i requisiti e come presentare la richiesta

Da un paio di giorni è possibile presentare all'INPS la domanda per ottenere il nuovo bonus per genitori separati, divorziati e/o non conviventi. Si tratta di una misura finalizzata a garantire un contributo ai genitori in stato di bisogno , ossia con un reddito non superiore a 8.174

