Bonus colonnine elettriche, al via le domande: come fare richiesta (Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos) – Si riaprono oggi, 15 febbraio, e fino al prossimo 14 marzo i termini per lo sportello 'Bonus colonnine domestiche' per l'acquisto e le installazioni delle infrastrutture di ricarica per i veicoli, alimentati ad energia elettrica, effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Lo comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ricordando che ci sono risorse economiche ancora disponibili per i privati cittadini e i condomini che non hanno potuto presentare la domanda entro il termine di chiusura del precedente sportello. Le domande per il contributo, pari all'80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture, potranno essere presentate utilizzando la piattaforma informatica, gestita da Invitalia. Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro per gli edifici condominiali.

