Bonus colonnine elettriche 2024 al via Da quando le domande?

per le colonnine elettriche. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, "in considerazione delle risorse economiche ancora disponibili", ha riaperto i termini per lo sportello "bonus colonnine

Bonus colonnine elettriche 2024 al via. Nuova fase di richiesta per l'incentivo dedicato all'installazione per le utenze domestiche. Fino a quanto si può ottenere? Entro quando bisogna inviare la domanda? Una panoramica sulle informazioni fondamentali sul tema. Bonus colonnine elettriche 2024 al via. Nuova fase di richiesta per l'incentivo dedicato all'installazione delle postazioni di ricarica per e-vetture ma solo se effettuate presso utenze domestiche (compresi i condomini). Per le imprese sono previsti canali diversi per ottenere Bonus analoghi. Le domande possono essere inviate – attraverso l'apposito ...

