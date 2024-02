Bongiorno-Hunziker | sentenza conferma i dubbi sulla loro onlus che difende le donne E loro replicano così

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Vi ricordate di Doppia Difesa, l’associazione dell’avvocata e parlamentare della Lega Giuliae della conduttrice Michelle Hunzinker? Dopo sei anni è arrivata l'archiviazione per l’accusa di diffamazione nei confronti di Selvaggia Lucarelli e del Fatto Quotidiano in riferimento agli articoli pubblicati nel 2018 proprio. La giornalista aveva segnalato che era difficilissimo contattare telefonicamente e anche per mail la Fondazione.aveva deciso dunque di denunciare Lucarelli considerando l'articolo pieno di falsità e diffamatorio. La verità Ma il giudice ha invece archiviato tutto affermando nel decreto che: "Le circostanze di fatto riportate nell’articolo dalla Lucarelli hanno trovato riscontro, sicché non appare violato il citato canone di verità". Infatti la polizia postale ha acquisito ...