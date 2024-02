Bomba bellica in provincia di Ravenna | artificieri in azione | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Faenza (), 15 febbraio 2024 – Ha una lunghezza di circa un metro ed un diametro di 20 centimetri lad’aereo da 500 libbre (corrispondenti a poco meno di 227 chili), che domenica prossima (18 febbraio), dopo che sarà stata messa in sicurezza nel luogo del suo ritrovamento in essere sarà fatta brillare presso la ‘Cava Soglia’, nel Comune di Brisighella. L'ordigno (modello “NK4” General Purpose UK di produzione britannica e risalente al secondo conflitto mondiale) era stato rinvenuto lo scorso 21 novembre a qualche centinaio di metri in linea d’aria dal Ponte del Castello, sul Senio, al confine tra Faenza e Castel Bolognese. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura di, saranno condotte dai militari dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago, dopo l’ultima riunione tenutasi in ...