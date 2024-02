Bolognamania | squadra che non ha nulla da invidare alle grandi

Bisogna ammetterlo: il Bologna quest’anno mostra un calcio di altissimo livello. Dopo le difficoltà di gennaio e la vittoria per... (calciomercato)

Bolognamania : tre vittorie in una settimana - la magia di questa squadra

Non c’è due senza tre. Tre vittorie in sette giorni ma non solo: tre vittorie contro Roma, Inter ed Atalanta. Ieri tra le squadre... (calciomercato)