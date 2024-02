Bologna | Orsolini leader del sogno europeo | due obiettivi per l'estate

Oggi tocca a lui: Riccardo Orsolini. Egregi fantacalcisti, La nostra collaborazione vanta ormai diverse stagioni all'attivo ed è stato

ZAZZARONI, Bologna meglio dei viola in mezzo e non solo Nel suo editoriale sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio, il direttore Ivan Zazzaroni ha analizzato la vittoria di ieri sera del Bologna contro la Fiorentina nel recupero ...

Bologna-Fiorentina, la moviola: per Cor Sport rigore su Gonzalez, per Gazzetta no Due visioni diverse sul presunto rigore richiesto da Nico Gonzalez in area rossoblù per contatto con Stefan Posch. Su una mischia in area, Chiffi ha fischiato prima fallo di Belotti su Beukema e succe ...

D’Aversa: “Bologna ci ha insegnato tanto. A volte pecchiamo sotto il profilo psicologico” TORINO. “Si parte sempre con il pensiero di andare a fare risultato, in casa e fuori casa. Serve accantonare la gara di Bologna la quale ci ha fatto però capire che bisogna dare il massimo sotto il pr ...