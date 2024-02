Bob Marley | critiche severe al biopic sull' icona del reggae

Bob Marley - Lashana Lynch non avrebbe accettato il ruolo se gli accenti giamaicani fossero stati smorzati La star di No Time to Die ha svelato l'unico motivo per cui non avrebbe accettato di recitare nel biopic su Bob Marley. Lashana Lynch è stata scelta ... (movieplayer)

“Domànica“. Bob Marley e il “Giamaica“ Negri Era nato per sbaglio in Martesana. Ma ci viveva comunque bene. Anche noi eravamo nati più meno per caso nel contado milanese che l’Adda ... (ilgiorno)

Bob Marley - Lashana Lynch : "Rita Marley mi ha portato quiete nella vita" La star di Captain Marvel ha raccontato la propria esperienza sul set del biopic sul cantante. Lashana Lynch sarà una delle star del biopic su Bob ... (movieplayer)

Molfetta : domani festa dedicata a Bob Marley Presentazione libro Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Sabato 10 febbraio, dalle 22,00, grande festa dedicata a Bob Marley, il re del reggae. ... (noinotizie)