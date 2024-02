Blitz dei Carabinieri | Arrestati Tre Magrebini per Spaccio di Droga in Accampamento Boschivo

Abbiamo sporto querela presso la stazione dei carabinieri di Un "blitz" che si sarebbe concretizzato nella notte, i cui

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L'Aquila - Un'operazione deiha portato all'arresto di tre individui di origine magrebina, sorpresi mentre gestivano un punto die ricettazione in un'a Pianola. Lo scambio di smartphone, collanine e altri gioielli rubati in cambio diè stato interrotto grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine. Idel Nucleo Operativo e Radiomobile dell'Aquila, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Forestale di Barisciano, hanno condotto unnotturno nell'area boschiva, sorprendendo i tre individui, con età compresa tra i 19 e i 26 anni, mentre gestivano l'attività illecita. Durante l'arresto, ihanno sequestrato oltre due etti di, tra cocaina e ...

Gaza, Israele assedia Khan Younis: blitz nell'ospedale Nasser Crescono le tensioni al confine con lo Stato ebraico In Medio Oriente, resta alta la tensione al confine tra Israele e Libano dopo i missili lanciati da Hezbollah verso lo Stato ebraico e la… Leggi ...

Busto Garolfo, un fucile da guerra spunta dai boschi dello spaccio Busto Garolfo, 15 febbraio 2024 – Spunta anche un fucile da guerra dai boschi dello spaccio, oggetto di un’operazione di polizia coordinata dalla prefettura di Milano a cui nei giorni scorsi i sindaci ...

Nuda ai Musei capitolini, Maria Sofia e il foglio di via da Roma per 6 mesi: «Non obbedirò. Non ho paura, nemmeno del carcere» L'attivista che si è spogliata in Campidoglio con Ribellione animale non potrà rientrare nella Capitale prima di agosto: «Con Onlyfans guadagno per aiutare gli animali» ...