di Stato americano Antony Blinken è arrivato oggi a Tirana per La prima visita di Blinken in Albania ha lo scopo di rafforzare le oggi è un Paese in piena corsa per l'integrazione Ue ed è già

Blinken a Tirana. Integrazione e geopolitica con un occhio ai conflitti (Di giovedì 15 febbraio 2024) Poche ore (ma dense) per ribadire che l’Albania è attenzionata dall’agenda dell’amministrazione americana per almeno tre ragioni: la geopolitica balcanica legata alle pressioni dei super players esterni, le politiche europee di allargamento con proprio Tirana in stand by e la sicurezza del Mediterraneo alla voce energia, passando per un preciso settore critico che prende il nome di Kosovo. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken lo ha ribadito in occasione della sua prima visita in Albania, un alleato chiave nella regione che cerca l’adesione all’Unione europea e al contempo un alleato dell’occidente nel sostenere la lotta dell’Ucraina contro l’invasione russa. Destino Ue Durante la tappa albanese di Blinken sono stati firmati diversi accordi strategici al fine di potenziare gli investimenti americani in loco. ... Leggi tutta la notizia su formiche (Di giovedì 15 febbraio 2024) Poche ore (ma dense) per ribadire che l’Albania è attenzionata dall’agenda dell’amministrazione americana per almeno tre ragioni: labalcanica legata alle pressioni dei super players esterni, le politiche europee di allargamento con proprioin stand by e la sicurezza del Mediterraneo alla voce energia, passando per un preciso settore critico che prende il nome di Kosovo. Il segretario di Stato americano Anthonylo ha ribadito in occasione della sua prima visita in Albania, un alleato chiave nella regione che cerca l’adesione all’Unione europea e al contempo un alleato dell’occidente nel sostenere la lotta dell’Ucraina contro l’invasione russa. Destino Ue Durante la tappa albanese disono stati firmati diversi accordi strategici al fine di potenziare gli investimenti americani in loco. ...

