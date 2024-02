Ad inizio ripresa doccia gelata per i giallorossi che in 10' A disposizione : Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Leggi i commenti News as roma: tutte le notizie 10 febbraio 2024

Bisseck, inizio 2024 in salita. Con la Salernitana possibile svolta? (Di giovedì 15 febbraio 2024) Yann Aurel Bisseck non sta vivendo il suo periodo migliore da quando è arrivato all'Inter. La fiducia di Simone Inzaghi nel giocatore è massima, con la Salernitana arriverà un'altra possibilità? La risposta. MINUTI – Il 2024 di Yann Aurel Bisseck è iniziato in salita, ma non per sue responsabilità. Un giocatore del genere sarebbe titolare in 18 squadre su 20 in Serie A, peccato che tra queste due ci sia l'Inter. Benjamin Pavard e Matteo Darmian, con il successivo ritorno di Denzel Dumfries, gli ostruiscono la via del campo e Simone Inzaghi lo ha utilizzato con il contagocce in questo periodo. Il tedesco manca tra i primi 11 dalla partita con il Genoa del 29 dicembre pareggiata per 1-1. Quella è stata l'ultima gara del 2023 e l'ultima degna di nota di Bisseck. Successivamente solo ...

